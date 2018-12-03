Van'da 14 Bin 110 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van
'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 14 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 30 Kasım - 1 Aralık
2018 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit, İpekyolu
ve Tuşba
ilçelerinde yapılan çalışmalar sonucunda toplam 14 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.
Olayla ilgili N.D., M.L., A.L. ve D.L. isimli 4 şahıs hakkında işlem yapıldı. - VAN
Polis,Van
03 Aralık 2018 Pazartesi 10:04