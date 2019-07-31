Van'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Van
'ın Başkale
ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 14 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında ilçe merkezine doğru yaya ilerleyen grupları durdurdu.
Kontrollerde 5'i çocuk, 3'ü kadın 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.