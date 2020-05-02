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Van'da 14 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonette yapılan aramada 14 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Van'da 14 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
02.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:42
Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonette yapılan aramada 14 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Van-Erciş kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, kamyonetin bagajında bulunan çuvaldaki 9 plastik şişede 14 kilo 800 gram likit metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan sürücü M.A.Y, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Uyuşturucu Ticareti, Tuşba, Van, Güncel, Haber

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