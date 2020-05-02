Van'da 14 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonette yapılan aramada 14 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
02.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:42
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Van-Erciş kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Narkotik köpeği "Şila"nın da kullanıldığı aramada, kamyonetin bagajında bulunan çuvaldaki 9 plastik şişede 14 kilo 800 gram likit metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan sürücü M.A.Y, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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