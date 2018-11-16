16 Kasım 2018, 10:07
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Van'da 15 Kilo 208 Gram Toz Esrar Ele Geçirildi

Van'da 15 kilo 208 gram toz esrar ele geçirildiVAN - Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Gürpınar ilçesinde 15 kilo 208 gram toz esrar ele geçirildi.

Van'da 15 kilo 208 gram toz esrar ele geçirildi

VAN - Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Gürpınar ilçesinde 15 kilo 208 gram toz esrar ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Kırkgeçit Mahallesi'nde bulunan menfez altına şüpheli malzeme bırakıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirtilen mevkide yapılan kontrolde, çuval içerisinde 14 paket halinde 15 kilo 208 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. Gürpınar,Van
16 Kasım 2018 Cuma 10:07