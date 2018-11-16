Van
'da 15 kilo 208 gram toz esrar ele geçirildi
VAN - Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Gürpınar
ilçesinde 15 kilo 208 gram toz esrar ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Kırkgeçit Mahallesi'nde bulunan menfez altına şüpheli malzeme bırakıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirtilen mevkide yapılan kontrolde, çuval içerisinde 14 paket halinde 15 kilo 208 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Gürpınar,Van