Haberler » Güncel » Van'da 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi - Haber

Van'da 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde 15 kilo 390 gram eroin bulundu, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

04.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:12Van'da 15 kilo 390 gram eroin ele geçirildi
'ın ilçesinde bir evde 15 kilo 390 gram eroin bulundu, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yalı Mahallesi'nde V.G'ye ait evde arama yaptı. Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, iki boya kovasına gizlenmiş 15 kilo 390 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan V.G. ve F.G. işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:34  Tuğba Melis Türk kimdir? Survivor'a katılan Tuğba Melis Türk kaç yaşında, nereli?
12:08  1917 filmi konusu nedir? 1917 oyuncuları ve 1917 özeti!
12:06  OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) nedir? OPEC ülkeleri ve merkezi
11:16  Dünya Kanser Günü ne zaman? Dünya Kanser Günü nedir?
11:10  Güneş Tecelli kimdir? Eski TRT spikeri Güneş Tecelli hayatı ve biyografisi!
4.02.2020 13:41:25