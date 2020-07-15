Van'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

VAN'da, 15 Temmuz şehitleri çeşitli etkinliklerle anıldı. Anma programına katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehitler için dua etti.

Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi Şehitliği'ndeki ilk törene; Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Ferhat Atacan ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında şehit olanlar için Kuran okundu. Ardından İl Müftüsü Ömer Keskin, dua etti. Vali Bilmez ve törene katılanlar daha sonra '15 Temmuz Şehitler Ormanı'ndaki fidan dikim törenine katıldı.

15 Temmuz şehitlerini anma programı gece Norşin Camii'nde düzenlenecek olan mevlit programı ve meşaleli yürüyüş ile son bulacak.