Van'da 15 ton ölü inci kefali ele geçirildi

Van'da 15 ton ölü inci kefali ele geçirildiVAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avlanan çuvallar dolusu 15 ton ölü ile 500 kilo canlı inci kefali ile 1 adet 4 metre uzunluğunda saç tekne ele geçirildi.

28.05.2020 09:28 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:33
Van'da 15 ton ölü inci kefali ele geçirildi
VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avlanan çuvallar dolusu 15 ton ölü ile 500 kilo canlı inci kefali ile 1 adet 4 metre uzunluğunda saç tekne ele geçirildi. Canlı balıklar suya bırakılırken, ölü balıklar ise imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma ile Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesinin Yalındüz Mahallesi'ndeki Bendimahi Çayı'nda denetimler yaptı.
15 TON ÖLÜ BALIK ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan denetimde 140 çuval içerisine konularak Çay'ın kenarına bırakılan 15 ton ölü, 500 kilo da canlı inci kefali ile 4 metre uzunluğunda saç tekne ele geçirildi. Ölü balıklar, imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, canlı balıklar ise suya bırakıldı. Ekipler inci kefalini korumak için 7/24 denetimlerini sürdürüyor. Van’da 15 ton ölü inci kefali ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Muradiye, Jandarma, Van, Güncel, Haber

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