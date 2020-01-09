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Van'da 15 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

09.01.2020 09:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:46Van'da 15 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 'da 9 ve ilçesinde ise 6 olmak üzere toplam 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 3, Hakkari'de eksi 2, Bitlis'te 0 ve Muş'ta eksi 2 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Bahçesaray, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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