Van'da 16 Bin 390 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:20



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:20

Van'ın Özalp ve Muradiye ilçelerinde, gümrük kaçağı 16 bin 390 paket sigara ele geçirildiİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özalp kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan kamyonda 5 bin, bir otomobilde de 4 bin 800 olmak üzere 9 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.Olayla ilgili E.K, M.B. ve İran uyruklu S.A. hakkında işlem başlatıldı.Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de Karaoğlan Mahallesi Yayla Caddesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 6 bin 590 paket sigara bulundu.Olayla ilgili C.A. ile Y.H. gözaltına alındı.