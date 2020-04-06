Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van'da 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince 138 kilo eroin ve 23 kilo metamfetamin ele geçirildi.

06.04.2020 22:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:51
Van'da 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van 'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince 138 kilo eroin ve 23 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 6 Nisan 2020 tarihinde İran ülkesinden atlarla uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin alınması üzerine Çaldıran ilçesi Uzunburun mevkiinde hudut karakolu ile icra edilen müşterek faaliyet sonucunda 138 kilogram eroin ve 23 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çaldıran, Jandarma, Van, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Van'da 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada? Haberler
Türkiye, koronavirüs vaka ve can kaybında dünyada kaçıncı sırada?
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haberler
POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
İstanbul’da yeni koronavirüs tedbirleri alındı Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri alındı
Bakan Soylu’dan medyaya övgü dolu sözler Haberler
Bakan Soylu'dan medyaya övgü dolu sözler
Koronaya yakalanan MHP Genel Başkan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı Haberler
Koronaya yakalanan MHP Genel Başkan Yardımcısı hastaneye kaldırıldı
Acı haberi Soylu verdi: Koronadan polis teşkilatımızda bir kaybımız var Haberler
Acı haberi Soylu verdi: Koronadan polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:32: İçişleri Bakanı Soylu, AA'nın 100. yılını kutladı Açıklaması - Haberler 00:21: (ANKARA)Ticaret Bakanı Pekcan, yurtdışı temsilcileriyle görüştü - Haberler 00:19: İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Tüm planlar olduğu gibi devam edecek" - Haberler 00:18: 6 Nisan 2020 Haberleri - Haberler 00:08: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu 00:02: Adana'da sokak ortasında infaz - Haberler 21:08: Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti - Haberler 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti - Haberler 18:45: Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi - Haberler 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler 09:16: Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı