Van'da 163 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van
'ın Gürpınar
, Çaldıran
ve Başkale
ilçelerinde 163 düzensiz göçmen yakalandı
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sırasında Gürpınar, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde ülkeye yasa dışı yollardan giren 163 düzensiz göçmen tespit edildi.
Jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Gürpınar ilçesi Yolaşan Mahallesindeki metruk binada bulunan 41 düzensiz göçmen ile Çaldıran ve Başkale ilçelerinde yakalanan 122 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Başkale, Çaldıran, Gürpınar, Van, Güncel
Kaynak: AA