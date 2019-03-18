Van'da 163 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kaynak: İHA

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 163 kaçak göçmen yakalandı.Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen önleyici hizmet devriyesi esnasında, ilçenin Yolaşan Mahallesi'nde bulunan metruk bir bina içerisinde şüpheli bir grup insanın olduğu fark edildi. Jandarma ekiplerince metruk binada yapılan kontrolde; 27 Pakistan, 14 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 41 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.Öte yandan, Çaldıran ilçesinde 70, Başkale ilçesinde 52 olmak üzere toplamda 163 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, işlemlerinin bitmesinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - VAN