Van'da 168 Kilo Erin, 1 Kilo 130 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kaynak: DHA

Van'ın merkez ipekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde bir araçta yapılan aramada 168 kilo eroin ile 1 kilo 130 gram metamfetamin ele geçirildi. Van'da haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bugün Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi'nde bir araçta arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramada, aracın bagaj kısmında çuvallar içerisine zulalanmış 283 paket halinde 168 kilo eroin ve 1 paket halinde 1 kilo 130 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, tahkikat sürüyor. Bu arada, Van Emniyet Müdürlüğü'nden aypılan açıklamada bu yıl 1 Ocak ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği 27 operasyonda 1 ton 25 Kilo 34 gram eroinin ele geçirildiği, geçen yıl aynı tarihler arasında gerçekleştirilen 28 operasyonda ise ele geçirilen eroin miktarının 815 kilo 554 gram olduğu belirtildi. - Van