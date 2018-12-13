Van'da 169 Yerleşim Yeri Yolu Kapandı

Van
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, 169 yerleşim yerinin yolu da ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar
yağışı nedeniyle Bahçesaray
'da 20, Başkale
'de 75, Çaldıran
'da 11, Çatak
'ta 18, Erciş
'te 5, Gevaş
'ta 1, Gürpınar
'da 10, Muradiye
'de 23 ve Saray
ilçesinde 6 olmak üzere 169 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle Başkale ilçesinde bulunan tüm okullar bugün için tatil edilirken, Bahçesaray'da ise taşımalı eğitim hizmeti verilen bazı mahallelerde okullar tatil edildi.
Çığ uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılmış olan kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarılarının salı gece saatlerinden itibaren Muş
ve Bitlis
çevrelerinde etkili olduğu, çarşamba günü gece saatleri itibariyle de Van ve çevresinde etkisini gösterdiği belirtildi. Açıklamada, "Bölgede son 24 saat içerisinde en fazla yağış metrekareye yaklaşık 140 kilogram ile Bitlis'in Mutki
ilçesinde kaydedilmiştir. Muş ve Bitlis merkezde ise metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düşmüş olup, Van merkez ve ilçelerinde ise gece saatlerinde kar yağışı etkisini göstermiştir. Yağışlar, bölge genelinde bugün akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar şeklinde aralıklarla devam edecek. Ayrıca bu geceden itibaren gece sıcaklıklarının hissedilir ölçüde düşmesi bekleniyor. Vatandaşların buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekir. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesi mevcuttur. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van 5, Bitlis 0, Muş 3 ve Hakkari
'de 2 derece olarak bekleniliyor" denildi. - VAN
Bitlis,Kar,Van
13 Aralık 2018 Perşembe 09:46