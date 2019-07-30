Haberler» Güncel» Haber

Van'da 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi

GÖRÜMTÜ DÖKÜMÜ: Narkotik köpeği arama yapması Uyuşturucunun bulunması Yünlerin arasından eroinin çıkarılması Van'da 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi Edremit ilçesinde kamyonette yüklü koyun yünleri arasına gizlenmiş 17 kilo 402 gram eroin bulundu, sürücü tutuklandı Van'ın Edremit ilçesinde...

30.07.2019 13:21
Van'da 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi
GÖRÜMTÜ DÖKÜMÜ:
Narkotik köpeği arama yapması
Uyuşturucunun bulunması
Yünlerin arasından eroinin çıkarılması
Van'da 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi
Edremit ilçesinde kamyonette yüklü koyun yünleri arasına gizlenmiş 17 kilo 402 gram eroin bulundu, sürücü tutuklandı
Van'ın Edremit ilçesinde yol kontrolleri sırasında durdurulan kamyonette 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine Z.R. yönetimindeki kamyoneti durdurdu.
Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin kasasında bulunan koyun yünlerinin arasına gizlenmiş 34 paket halinde 17 kilo 402 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan Z.R, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Narkotik, Edremit, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:58   Tut Belediyesi'nden Kılıçdaroğlu'na dut kurusu ve dut pekmezi
14:58   Başkan Şahin'den yaz spor okullarına ziyaret
14:58   "Hafter hala silahla kazanabileceğine inanıyor"
14:58   Yanmış kadın cesedi davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
14:57   MSB: "Başarıyla devam eden Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik...
14:57   'TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ S-400'LERİN ALINMASIYLA YENİ BİR FAZA GEÇTİ'
14:57   Başkan Savaş Defneli muhtarlar ile buluştu