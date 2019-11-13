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Van'da 18 kilogram TNT ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde KIRAN-6 operasyonu kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 kilogram TNT ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

13.11.2019 18:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:31
'ın ilçesinde KIRAN-6 operasyonu kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 18 kilogram TNT ile silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla Gürpınar ilçesi Akdoğu Mahallesi Rubil Tepe mevkii kırsalında 12 Kasım 2019 tarihinde KIRAN-6 Şehit Güvenlik Korucusu Sami Gülmez Operasyonu başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet RPG 7 roketatar, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 adet kalaşnikov Piyade tüfeği, 4 adet EYP düzeneği, 14 adet savunma tipi el bombası, 34 adet anti tank roketatar mühimmatı, 105 adet roketatar sevk fişeği, bin 465 adet 7,62 mm fişek, 3 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 18 kilogram TNT ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.
(İHA)
Van'da 18 kilogram TNT ve mühimmat ele geçirildi

Jandarma, Gürpınar, Van, Güncel

Kaynak: İHA


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