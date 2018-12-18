Van'da 18 Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Van
'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 18 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar ve tipinin etkili olması nedeniyle topla 18 mahalle ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Bitlis
ve Van çevrelerinde öğle saatlerine kadar aralıklı olmak üzere hafif yağmurlu, Hakkari
çevrelerinin ise öğle saatlerinden sonra kar yağışlı olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah
ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van 2, Bitlis eksi 1, Muş
1 ve Hakkari'de 0 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van 6, Bitlis 3, Muş 5 ve Hakkari'de 4 derece olması bekleniyor" denildi. - VAN
Hakkari,Bitlis,Kar,Van
Kaynak: İHA