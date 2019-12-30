Haberler » Güncel » Van'da 18 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Haber

Van'da 18 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 18 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.

30.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:48 Van'da 18 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 18 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 'da 12, 'de 2 ve Gürpınar ilçesinde 4 olmak üzere toplam 18 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı belirtilerek, "Akşam saatlerinden sonra Hakkari, Bitlis ve Van'ın güney kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 5, Hakkari'de 4, Bitlis'te 1 ve Muş'ta 5 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

Bahçesaray, Başkale, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40   Mersin'de işçi servisi devrildi: 4 yaralı - Haber
11:40   Yozgatta sokak kedilerine ısı yalıtımlı ahşap kulübe - Haber
11:40   OSB Başkanı Nursaçan'dan yeni yıl mesajı - Haber
11:35   Koyunların zorlu kar yolculuğu - Haber
11:35   Uygur Türkü temalı Kur'an ziyafeti - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
10:00   Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? - Haber
09:48   Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları' - Haber
30.12.2019 11:42:55