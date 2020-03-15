Van'da 187 kilo 660 gram eroin ele geçirildi
Van'da bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada 187 kilo 660 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
15.03.2020 10:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:04
Van 'da bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada 187 kilo 660 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait aktarım merkezinde narkotik köpeği "Zeyna"nın da desteğiyle arama yaptı.
Narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için kolonyalı ıslak mendil paketlerine gizlenmiş 37 kolide, 187 kilo 660 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan B.E, H.Ç, R.Ş. ve M.A. işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait aktarım merkezinde narkotik köpeği "Zeyna"nın da desteğiyle arama yaptı.
Narkotik köpeğinin koku almasını engellemek için kolonyalı ıslak mendil paketlerine gizlenmiş 37 kolide, 187 kilo 660 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan B.E, H.Ç, R.Ş. ve M.A. işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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