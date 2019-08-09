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Van'da 19 yaşındaki genç kitap yazdı

Van'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Çocuk Evleri'nde kalan 19 yaşındaki Hayrettin Maral, kitap yazdı.

09.08.2019 16:38 Van'da 19 yaşındaki genç kitap yazdı
Van'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Çocuk Evleri'nde kalan 19 yaşındaki Hayrettin Maral, kitap yazdı.
Maral, uzun süredir üzerinde çalıştığı "Kayıp Malezya Uçağı" isimli kitabını tamamladı.
8 Mart 2014'te kalkıştan bir süre sonra kaybolan Malezya Havayolları'na ait uçağı konu alan kitap, satışa sunuldu.
Maral, beraberindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Abdurrahman Çohaz ve İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir ile beraber Vali Mehmet Bilmez'i ziyaret ederek, kitabını takdim etti.
Kitabında halen bulunamayan uçağın sır perdesini konu aldığını anlatan Maral, kitabın basılmasında Çohaz ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan'ın destek verdiğini aktardı.
Vali Bilmez de başarılarından dolayı Maral'ı tebrik etti.

Malezya Havayolları, Van, Güncel

Kaynak: AA

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