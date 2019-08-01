Van'da, 2 bin 750 yıllık nekropol alandan 'hoşgörü' çıktı

VAN'ın Çavuştepe Kalesi'nde sürdürülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan, Urartuların yönetici sınıfının gömüldüğü, 2 bin 750 yıllık nekropol alanında ilk defa 4 ayrı gömülme teknikleri ortaya çıkarıldı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bununla hiçbir Urartu nekropolünde karşılaşmadıklarını belirterek, "Bu, çok tanrılı dine inanan topluluğun hoşgörü içinde gömüldüğünü göstermiş oluyor" dedi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, sanat tarihçi ve restoratörlerden oluşan 22 kişilik ekip, Van'da Urartu Kralı 2'nci Sarduri tarafından yaptırılan, 2 bin 750 yıllık Çavuştepe Kalesi'nde ve nekropoldeki kazı çalışmalarında önemli bulgular ortaya çıkarıyor. Urartuların ölü gömme adetleri ve yaşam tarzına ilişkin yeni bilgilerin elde edildiği alanda gömme teknikleriyle ilgili önemli bulgulara ulaşıldı. Prof. Dr. Çavuşoğlu, yaptıkları çalışmaların Urartu arkeolojisinde yeni verilerin ortaya çıkması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Kalede yaptıkları çalışmaların daha çok yeniden ayağa kaldırma olduğunu belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Burada 4 çeşit gömülme şeklini tespit ettik. Biri yakılan cesetlerin 'Urne'nin içine küllerin koyularak gömülmesi, ikincisi sanduka dediğimiz bir gömü şekli, üçüncüsü örme oda mezar, dördüncü ise direkt toprağa gömülme şekli ile karşımıza çıkıyor. Urartu arkeolojisi açısından en önemlisi ise bir alan içinde 4'ünün bir arada bulunması. Bu da çok tanrılı bir dine inanan topluluğun hoşgörü içinde burada gömüldüğünü göstermiş oluyor. Burada şu ana kadar hiçbir Urartu nekropolünde karşılaşmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Buradaki alan çok ilginç kazılarımız devam ediyor. Urartu arkeolojisi bizi hep şaşırtıyor."

'TARİHİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARIP, İLİMİZE KAZANDIRACAĞIZ'

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da kazı alanını ziyaret edip, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kazı alanında açıklama yapan Vali Bilmez, alanda önemli tarihi dokunun olduğunu belirterek, "Bunu inşallah hocalarımızla birlikte gün yüzüne çıkarıp, hem turizme hem ilimize kazandıracağız. Tarihi mekanların korunması, bundan sonraki nesillere ulaştırılması önemli. Aynı zamanda burası öğrencilerimizin çalışmalarını yürütmesi için güzel bir laboratuvar, güzel bir okul ve çalışma alanı. Daha yapılacak çok işin olduğunu gördük. Yıllarca devam edebilecek kazılar. Bakanlığımızdan da buradaki kazı çalışmalarının süresinin uzatılması için talepte bulunduk. Olumlu bakıyorlar. İnşallah bu kazılar daha hızla bir şekilde devam edecek. Yerel yönetimlerle birlikte burada çıkan güzellikleri kentimizin ekonomisine kazandırılması için turizmle bütünleşmesi de gerekmektedir" dedi. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli ise Van'ın, tarihiyle kültürüyle doğasıyla muhteşem bir şehir olduğunu belirterek, "Hem görsel olarak birçok şey görebilirsiniz hem de kazdıkça da adeta tarih fışkırıyor. Burası Urartuların en muhteşem dönemlerini yaşadığı 2'nci Sarduri döneminde bundan 2 bin 750 yıl önce yapılmış kale. Bulunduğumuz yerde nekropol yani bizim deyimimizle kabristan alanı. Hocalarımız yeni bulgular buldular burada. Biz üniversite olarak bu tür çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

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