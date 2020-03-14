Van'da 2 kadın terörist ikna sonucu teslim oldu
Van'da 2 kadın terörist ikna sonucu teslim oldu Van'da polis ve ailelerin ikna sonucu 2 kadın terörist güvenlik güçlerine silahları ile birlikte teslim oldu.
14.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:02
Van 'da 2 kadın terörist ikna sonucu teslim oldu
VAN - Van'da polis ve ailelerin ikna sonucu 2 kadın terörist güvenlik güçlerine silahları ile birlikte teslim oldu. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme/ikna çalışmaları kapsamında; İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, Suriye'de terör örgütü adına faaliyet yürüten, S.A ve (2014 yılında katılım) Z.A. (2013 yılında katılım) isimli örgüt mensupların aileleriyle birlikte örgüt mensuplarıyla irtibat kurulmuş, yapılan ikna çalışmaları sonucu teslim olmaya ikna edilmesiyle, Şanlıurfa İli Akçakale Sınır Kapısında görevlilerimize 1 Adet Kalaşnikof, 1 Adet tabanca ve 3 adet el bombasıyla birlikte teslim olmuşlardır. Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.
VAN - Van'da polis ve ailelerin ikna sonucu 2 kadın terörist güvenlik güçlerine silahları ile birlikte teslim oldu. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme/ikna çalışmaları kapsamında; İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, Suriye'de terör örgütü adına faaliyet yürüten, S.A ve (2014 yılında katılım) Z.A. (2013 yılında katılım) isimli örgüt mensupların aileleriyle birlikte örgüt mensuplarıyla irtibat kurulmuş, yapılan ikna çalışmaları sonucu teslim olmaya ikna edilmesiyle, Şanlıurfa İli Akçakale Sınır Kapısında görevlilerimize 1 Adet Kalaşnikof, 1 Adet tabanca ve 3 adet el bombasıyla birlikte teslim olmuşlardır. Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.
Kaynak: İHA
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