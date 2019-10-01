Haberler » 3. Sayfa » Haber

Van'da 2 kilo 883 gram eroin ve para ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 2 kilo 883 gram eroin ile para ele geçirildi.

01.10.2019 09:45Van'da 2 kilo 883 gram eroin ve para ele geçirildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 2 kilo 883 gram eroin ile para ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Serhat Mahallesi Timurpaşa Sokak'ta bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Aramada; 14 paket halinde toplam 2 kilo 883 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 4 bin 600 Euro ve 930 TL ele geçirildi. Olayla ilgili K.A. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi. - VAN

İpekyolu, Polis, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:08 Van'da 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi
16:08 Lüks araç yangını güvenlik kamerasında
16:07 Eşini darp ettiği iddia edilen koca tutuklandı
16:06 Elektrikli motosiklet ile kaza yapan sürücü yaralandı
16:00 İstanbul'da motosikletli polis timlerinde 206 polis göreve başladı
15:58 Gelinini öldüren kaynanaya 25 yıl hapis cezası
15:58 Kadın sürücüyü taciz eden motosikletli magandalar kamerada