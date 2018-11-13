13 Kasım 2018, 11:17

Van'da 2 Kilo 9 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Van'da 2 kilo 9 gram metamfetamin ele geçirildiVAN - Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 9 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'da 2 kilo 9 gram metamfetamin ele geçirildi

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 kilo 9 gram metamfetamin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Rexo'nun da katıldığı aramada, şoför koltuğu altına zulalanmış 2 paket halinde toplam 2 kilo 9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak E.S. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi. Polis,Edremit,Van
13 Kasım 2018 Salı 11:17



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