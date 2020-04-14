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Van'da 2 kişi daha korona virüsü yenerek alkışlar arasında taburcu oldu

Van'da 2 kişi daha korona virüsü yenerek alkışlar arasında taburcu oldu Van'da korona virüs nedeniyle tedavi altına alındıkları hastaneden iyileşen 2 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

14.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:17
Van 'da 2 kişi daha korona virüsü yenerek alkışlar arasında taburcu oldu
VAN - Van'da korona virüs nedeniyle tedavi altına alındıkları hastaneden iyileşen 2 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında korona virüs nedeniyle tedavi gören 2 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan Salihe Aygün ve Mehmet Şirin (48), sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu. Hastane önünde düzenlenen törende, taburcu olan hastalara Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu tarafından çiçek takdim edildi. Van'da şimdiye kadar son 2 kişiyle birlikte korona virüs tedavisi gören 15 kişinin taburcu olduğu bildirildi.

"İyi bir süreç izliyoruz"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, şu ana kadar Van'da korona virüs tedavisi gören 15 kişinin sağlığına kavuştuğunu belirtti. Hastaların tedavilerini başarılı bir şekilde yaparak, şifayla taburcu ettiklerini ifade eden İl Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu, "Bugün bu durumun mutluluğu içindeyiz. İnşallah her geçen gün daha iyi olacağız. İyi bir süreç izliyoruz. Sıkıntımız yok ve gayet iyi gidiyoruz" dedi.

"Çok berbat bir süreçti"
Şifayla taburcu olmanın mutluluğunu dile getiren Mehmet Şirin isimli vatandaş, "Allah bu hastalığı bütün insanların içinden def etsin inşallah. Çok berbat bir süreçti. Allah kimseye yaşatmasın. 8 gün boyunca tedavi gördüm. Hastalığın nereden bulaştığını ve nasıl bulaştığını bilmiyorum" diye konuştu. Van’da 2 kişi daha korona virüsü yenerek alkışlar arasında taburcu oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Şirin, Van, Sağlık
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