Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van
'ın Çaldıran
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Temdürek Dağı'da düzenlenen operasyonda 2 PKK
'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı
bölgesinde tespit edilen 2 terörist; Van İl Jandarma
Komutanlığınca, 13 Haziran 2019 tarihinde icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN
Kaynak: İHAJandarma
, Çaldıran
, Van
, 3. Sayfa