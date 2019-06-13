13.06.2019 21:48
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Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Temdürek Dağı'da düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Temdürek Dağı'da düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde tespit edilen 2 terörist; Van İl Jandarma Komutanlığınca, 13 Haziran 2019 tarihinde icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN
Kaynak: İHA
Jandarma, Çaldıran, Van, 3. Sayfa

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