Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van'da 2 yerleşim yeri karantinaya alındı

Van'ın Başkale ilçesinde bir mahalle ve bir mezra karantinaya alındı.

30.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:14
Van'da 2 yerleşim yeri karantinaya alındı
Van 'ın Başkale ilçesinde bir mahalle ve bir mezra karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrasının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, daha önce Çaldıran ilçesinde Han, Başkale ilçesinde Esenyamaç mahalleleri ile Çatak ilçesine Alacayer Mahallesi'ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezralarının karantinaya alındığı anımsatıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Başkale, Van, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Van'da 2 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kim Jong füze denemesi yaptı Haberler
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kim Jong füze denemesi yaptı
Çiçeği burnunda anne, canlı yayında antrenman yapıp herkese örnek oldu Haberler
Çiçeği burnunda anne, canlı yayında antrenman yapıp herkese örnek oldu
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı Haberler
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Astrolog Dinçer Güner’in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı Haberler
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü Haberler
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu’dan ilk açıklama geldi Haberler
Tır şoförü neden gözaltına alındı? Bakan Soylu'dan ilk açıklama geldi
Ekrem İmamoğlu’ndan çağrı: İstanbul’da sokağa çıkma yasağı olmalı Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı

Son Dakika Güncel Haberleri

10:41: Van'daki depremde hayvanları telef olanlara 2 milyon 150 bin lira - Haber 10:40: Temaslıya sıkı takip - Haber 10:40: Temaslıya sıkı takip - Haber 10:40: Balçova zabıtasından korona virüs önlemleri - Haber 10:40: Taksilerde çift ve tek plaka uygulaması başladı - Haber 10:09: Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı - Haber 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü - Haberler 09:35: Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı - Haber 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu - Haber 02:28: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı - Haber 00:15: New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı - Haber