Van'da 20 Bin 120 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van
'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 20 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 04-06 Aralık
2018 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit, İpekyolu
ve Tuşba
ilçesinde çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda toplam 20 bin 120 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Y), G.D. ve M.T. isimli 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. - VAN
Aralık,Polis,Van
07 Aralık 2018 Cuma 09:41