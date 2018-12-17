Van'da 20 Bin 780 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kaynak: İHA

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 20 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, İpekyolu ilçesine bağlı Cumhuriyet ve Seyit Fehim Arvasi mahallelerinde park halinde bulunan iki araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramalarda toplam 20 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili A.L. isimli şahıs hakkında işlem yapıldı. - VAN