Van'da, 20 bin fidan dikildi

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde fidan dikim programı gerçekleştirildi. Programda 17 bin metrekarelik alana 20 bin fidan dikildi.

Ülke genelinde başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nce Kurubaş Mahallesi'nde tahsis edilen 17 bin metrekarelik alana 20 bin fidan dikildi. Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentteki orman varlığının azlığından yakınarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde, bugün ülkemizin genelinde 11 milyon ağaç dikiliyor. Bizim ilimizde de 6 bin kişi tarafından 60 bin ağacın dikimi planlanmıştı. Fakat gelen taleplerle beraber 7 bin kişi tarafından 70 bin ağaç dikiliyor. Büyükşehir Belediyemize ait fidan alanında da 20 bin ağaç dikiliyor. 10 bin sedir ağacı, 6 bin sarıçam, 4 bin de badem ağacı toprakla buluşturuldu. Bugün ilimizde dikilen ağaçlarla beraber orman varlığımız daha da artacak. Bu ağaçlarımız bölgede birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, huzurun sembolü olacaktır. Vanlı çocuklar tarafından dikilen bu ağaçlar, ayrıca çocuklarımızın hayalleri ve umutları olarak da dikiliyor. Çocukların umutlarıyla beraber yeşerteceğiz İnşallah. Van'ın maalesef ki orman alanı çok az. Bunu her yıl hep birlikte daha çok ağaç dikerek çoğaltacağız. Yüz ölçümüzün yaklaşık yüzde 2'si ormanlık alandır. Bunun da yarısı kargalar tarafından ekilen ceviz ağaçlarından oluşmaktadır. İnşallah insanlar tarafından ekilen alanlar da yüzde 4'ü-5'i bulacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin tam kadro katılım sağladığı alanda, 20 bin fidan toprakla buluşturuldu.