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Van'da 20 günde 6 kişi dağa götürülmek istenirken kurtarıldı

VAN Emniyet Müdürlüğü, son 20 günde terör örgütü PKK tarafından kandırılarak, dağa götürülmek istenen 4'ü çocuk 6 kişiyi kurtardı.

21.10.2019 10:47Van'da 20 günde 6 kişi dağa götürülmek istenirken kurtarıldı

VAN Emniyet Müdürlüğü, son 20 günde terör örgütü PKK tarafından kandırılarak, dağa götürülmek istenen 4'ü çocuk 6 kişiyi kurtardı. 4'ü Suriye uyruklu 8 örgüt işbirlikçisi de tutuklandı.

Kırsal bölgelere düzenlenen operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vurulurken, Van Emniyet Müdürlüğü de şehir merkezlerindeki yapılanmayı çökertmek için büyük çaba sarf ediyor. Bodrum'da inşaatlarda çalışan 17 yaşındaki 2  çocuğa, sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden ulaşarak terör örgütüne götürmeye çalışan 4 kişiyi, teknik ve fiziki takibe alarak yakalayan, çocukları da ailelerine teslim eden Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son 20 günde PKK'nın kandırarak dağa götürmeye çalıştığı  4'ü çocuk 6 kişi kurtarılırken, teknik ve fiziki takipler sonucu yakalanan işbirlikçi sayısının da 8'e çıktığı bildirildi. Bu işbirlikçilerden 4'nün Suriye uyruklu olduğu kaydedildi. Kurtarılanlar adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, ailelerine teslim edilirken, işbirlikçiler tutuklandı.



Van Emniyet Müdürlüğü, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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