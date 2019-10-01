Haberler » 3. Sayfa » Haber

Van'da 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi

Van'da 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildiVAN - Van'ın Özalp ilçesinin İran sınırında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi.

01.10.2019 16:55
Van'da 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi
VAN - Van'ın Özalp ilçesinin İran sınırında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. İlçenin Yumruklu Mahallesi'ndeki sınır hattında kaçakçıların kullandığı tespit edilen güzergahta düzenlenen operasyonda 40 paket halinde 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Van'da 20 kilo 503 gram eroin ele geçirildi

Jandarma, İran, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:32 Adana'da drone'lu 'huzur ve güven' uygulaması
23:28 14 yaşındaki çocuk eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı
23:28 Hafter güçlerinden Uluslararası Mitiga Havaalanı'na hava saldırısı
23:17 Yüzmek için girdiği barajda boğuldu
23:12 Eskişehir'de 2 teröristin öldürüldüğü hücre evinde aramalar sürüyor
23:10 Eskişehir Valisi Çakacak operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu
22:56 Pancar yüklü kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı