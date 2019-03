Van'da "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü" Etkinliği

Kaynak: İHA

Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından "21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü" kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.İpekyolu Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Engelsiz Yaşam Akademisinde düzenlenen etkinliğe Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, eşi Drilona Öztürk, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın ve eşi Necla Gülaçar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli bireyler ile aileleri katıldı. Engelsiz Yaşam Akademisindeki etkinlikte İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ile eşi Drilona Öztürk tarafından karşılanan Bilmez, engelli bireyleri ve down sendromu çocukları ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından etkinlik, konferans salonunda devam etti. Burada günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Öztürk, amaçlarının down sendromuyla alakalı toplumda bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. 21 Mart Nevruz Bayramı'nı da kutlayan Kaymakam Öztürk, "Engelsiz Yaşam Akademisinde ikinci yılımız. Buradaki amacımız down sendromuyla alakalı toplumda bir farkındalık oluşturmaktır. Asıl engeli toplumun kendisi oluşturuyor. Dolayısıyla engelsiz bir İpekyolu, Van ve ülke için engellilerle ilgili bir bilinçlendirme çalışması büyük önem arz ediyor. 'Down Sendromu Farkındalık Günü' de bunlardan bir tanesidir. Down sendromu olmak eksiklik değil, aksine fazlalıktır. Çünkü onlarda bir kromozom fazladır. Bu bir hastalık ve eksiklik de değildir. Ancak down sendromuyla alakalı tıbbın bir çaresi yoktur. Ancak çare bizde, toplumdadır. Biz onları ne kadar toplum içerisine alırsak, toplumun bir parçası haline getirirsek, onları evlerinde ne kadar fazla çıkarırsak o kadar down sendromu konusunda yol kat ederiz" dedi.Yapılan konuşmaların ardından program, down sendromu bireylerin gösterisi ve fotoğraf sergisinin gezilmesiyle son buldu. - VAN