Haberler » Ekonomi » Van'da 24 projeyle tarım ve hayvancılık desteklenecek - Ekonomi

Van'da 24 projeyle tarım ve hayvancılık desteklenecek

Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle gelecek yıl tarım ve hayvancılık alanında 24 proje başlatacak.

18.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:04Van'da 24 projeyle tarım ve hayvancılık desteklenecek
Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle gelecek yıl tarım ve hayvancılık alanında 24 proje başlatacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van'ın tarım ve hayvancılık alanında hak ettiği yere gelmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 2020 planlamalarında DAP'ın desteğiyle uygulanması planlanan 24 projenin hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in destekleriyle gölet, sulama suyu, hayvan içme suyu, güneş enerjisi panellerinden elektrik üretimi, sondaj çalışmaları, bitkisel üretimi geliştirme amaçlı sera meyveciliği, hayvansal üretimi geliştirmede hayvan içme suyu savatları, Norduz koyunu ve ürün çeşitliğini arttırma gibi konu başlıklarında 24 proje hayata geçirilecek.
Projelerin uygulanmasıyla kentin tarım ve hayvancılığına 8 milyon liralık katkı sağlanacak.

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
23:08 On Numara çekildi (2)
23:04 On Numara çekildi (1)
21:10 SPK haftalık bülteni
20:46 Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı
20:29 MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun'un Kırgızistan ziyareti
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:03:31