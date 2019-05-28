Van'da 26 bin 250 paket sigara ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 26 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba
ilçesi Yaylıyaka Mahallesi'nde yapılan devriye görevini sırasında Van Gölü
kıyısında poşetler içerisinde toplam 26 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Elde edilen gümrük kaçağı sigaralarla ilgili şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. - VAN
Van Emniyet Müdürlüğü
, Van
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Kaynak: İHA