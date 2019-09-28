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26 çocuk, ailelerin desteği ile ikna edilerek PKK'dan kurtarıldı

Van'da valiliğin çalışmasıyla 9 ayda 26 çocuk ikna edilerek PKK terör örgütünden kurtarıldı. Kurtarılan çocukların ailelerinin de desteği ile örgütten ayrılmayı seçtiği öğrenildi.

28.09.2019 12:57

Van'da aileler devlete duydukları güven ile çocuklarının ikna edilip PKK terör örgütünden kaçarak kurtulmasını sağlarken, 26 çocuk ailelerin desteği ile ikna edilerek örgütten kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaptığı bombalı saldırı ile sivil Kürt halkını katleden, 7 kişiyi şehit edip 10 kişiyi yaralayan PKK/KCK terör örgütünün çöküş süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Çeşitli yollar ile PKK/KCK terör örgütüne katılan gençlerin aileleri çocuklarını terör örgütünden kurtulmasını istiyor. Bu kapsamda Van İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile aileler dayanışma içeresinde ikna çalışmaları yürütüyor. Yapılan ikna çalışmaları sonucunda çocukların PKK/KCK terör örgütünden ayrılmaları sağlanıyor.

"İKNA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

2014 yılında Van'ın Saray ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya katılan bir örgüt mensubu daha ikna edildi. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla, ailesi ve kendisi ile yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 terör örgütü mensubunun 25 Eylül 2019 tarihinde Şırnak-Silopi Habur Sınır Kapısı'ndan teslim olması sağlandı. İkna çalışmaları ile halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için yapılan operasyonlar, halkın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

VAN'DA 9 AYDA 26 ÇOCUK AİLELERİNE KAVUŞTURULDU

2019 yılında 9 aylık süre içerisinde yapılan ikna çalışmalarına ailelerin destek verdiğini belirten Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızca yürütülen ikna çalışmalarına aileler büyük destek veriyor. Bu kapsamda yapılan ikna çalışmaları ile 2019 yılında 26 BTÖ mensubunun teslim olması sağlandı. Çeşitli yollar ile çocuklarını bölücü terör örgütüne kaptıran ailelerin desteği ile 26 çocuğumuz ikna edilerek ailelerine kavuşturuldu. İkna çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüten güvenlik kuvvetlerimize ve destek olan ailelere teşekkür ederim" dedi.

26 çocuk, ailelerin desteği ile ikna edilerek PKK'dan kurtarıldı

PKK, Van, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(8)
010101:calismaz olurmu, na kadar hain varsa legallestirip yerlestiriliyor kademe kademe devletin her kösesine. .
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AVŞARBEYİ FİKRET:Her yardım bekleyen şimdi yarın örgüte koşar. Devlet şefkat eli uzatıyor nasıl olsa diyerek. Şu başlarındakileri hainlere mit bir kaç operasyon yapıp getirse, bunlar biter.
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İPEK:ne gerçek yüzünü görecek vadedilen paralar evler verilmeyince menfaat gereği indiler dağdan
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12345:sen Mehmetçik''e kurşun sık, sıkılmasına yardım et, göz yum sonra pişmanım kandırıldım diyerek in ailene yardım etsinler. ya gencecik işsiz güçsüz parasız kalanlar onlara da yapıyor musunuz böyle yardım. banane pkk safında dolaşan teröristten. her pişmanım diyen ben silahı elime almadım diyor geçiyor
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HAYAT:Anne baba pkk yı överse çocukları elbette pkk sempatizanı olur pkk ya katılır.
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15 1
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WEFWEFEW:DEVLET ÇALIŞMIYOR DİYENLERE KAPAK OLSUN
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5 3
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HIMMM:Bir ana kadar olamayan devlet güçlü kadınların inancının altında ancak hizmet ettiğini savunuyorsa nemalanıyorsa yazık. BİZ KOCAMAN CEZAEVLERİ YAPTIK DİYİP ÖVÜNEN BİR HİZMETİN SAHİP OLDUĞU ÜLKEDE NEFES ALIYORUZ. Sen neden bahsediyorsun
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0 0
ELAZIĞLI:Allah devletimize zeval vermesin elbetteki çalışıyor ama yetersiz büyük gücümüze göre DEVLET OLARAK çok pasif kalıyoruz Buda sana kapak olsun
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