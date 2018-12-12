Van'da 26 Yerleşim Yeri Yolu Kapandı

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:01



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:01

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığından hissedilir derecede düşüş yaşanırken, Bahçesaray, Başkale ve Muradiye ilçelerinde toplam 26 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, öölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yağışların bölge genelinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiğini belirtti. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van 1, Bitlis eksi 1, Muş 3 ve Hakkari'de 0 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van 5, Bitlis 3, Muş 6 ve Hakkari'de 2 derece olması bekleniyor" denildi. - VAN