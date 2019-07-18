Van'da 284 düzensiz göçmen yakalandı

Van
'ın Başkale
ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 284 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında ilçeye doğru ilerleyen grupları durdurdu.
Kontrollerde 48'i çocuk, 51'i kadın 284 Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.