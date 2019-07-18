18.07.2019 15:40
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Van'da 284 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 284 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 284 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında ilçeye doğru ilerleyen grupları durdurdu.
Kontrollerde 48'i çocuk, 51'i kadın 284 Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Van'da 284 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Jandarma, Başkale, Van, Güncel

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