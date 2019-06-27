27.06.2019 09:05
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Van'da 29 kaçak göçmen yakalandı

Van

Van'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan bir minibüste 29 kaçak göçmen yakalandı.

Van 'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan bir minibüste 29 kaçak göçmen yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Yapılan aramada, 25 Afganistan ve 4 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 29 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan ve gözaltına alınan T.A. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, kaçak şahıslar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
( Mehmet Salih Akkuş/İHA)
Kaynak: İHA
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