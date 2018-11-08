Van'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

Van'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde, can kaybı ve yaralanma olmadı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ VAN GÖLÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, akşam saat 22.11 sıralarında merkez üstü Van Gölü'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Herhangi bir hasar meydana gelmezken, kısa süreli panik yaşandı.

7 YIL ÖNCE BÜYÜK BİR DEPREM YAŞANMIŞTI

Van'da, 23 Ekim 2011 saat 13.41'de 7.2 büyüklüğündeki deprem meydana gelmişti.Yaşanan depremde, Van merkez, en büyük ilçe Erciş ve çevresinde büyük bir yıkım olmuş, çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.