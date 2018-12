Van'da, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' Etkinlikleri

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:12



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:12

Van'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı.Vali Vekili Sinan Aslan'ın tebrikleri kabul etmesiyle başlayan programın ardından Tuşba Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Parkı Yusuf Ziya Yılmaz Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği programa geçildi. Burada bir konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, 1992 yılında Birleşmiş Millet (BM) tarafından 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildiğini belirtti. Yılın 365 gününün dezavantajlılar günü olarak kutlanması gerektiğinin altını çizen Çohaz, "Umarım bizde bir iz bırakır, kendimizi onların yerine bırakarak hareket ederiz. Son yıllarda engellilere hizmet, istihdam, evde bakım hizmetleri bakımında çok büyük aşamalar kaydedildi. Çok sayıda yasal düzenlemeler yapıldı. Van'da da 3 merkez ilçe belediye başkanımızın kurumumuza büyük katkıları oldu. Özellikle ben Tuşba Belediye Başkanımız Doç. Dr. Fevzi Özgökçe'ye huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Özellikle kadın ve engelliler yönündeki hizmetlere çok büyük önem vermişlerdir. Bu konuda kurumum adına da kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe ise, engellilerin hayatın her noktasında hiçbir engelle karşılaşmadan, her bir noktaya, her bir yere ulaşabilmeleri açısından yerel yöneticiler olarak yaşanır bir kent oluşturmak zorunda olduklarını söyledi. 2002 yılından önce engellilerin kendi kaderlerine terk edildiğinin altını çizen Başkan Özgökçe, "Ancak AK Parti hükümetlerinin kurulmasıyla ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve o dönemde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yapmış olduğu çalışmalarla şu anda hakikaten her bir engelli kardeşimiz ve ailesi hak ettiği o güzelliklerin yüzde 95'ine ulaşmıştır. Geriye kalan yüzde 5'lik dilimin sorumlusu ise bu alanda hizmet sunan sivil toplum örgütleri ile biz yerel yöneticileriz. Engelsiz yaşam merkezleri, gündüz bakım üniteleri, kısacası gönüllere dokunacak ve halka dokunacak olan, halkın yanında olacak olan bizlerin görevidir. Hemen her alanda organize olan engelli STK'ları da bu alanda kayda değer çalışmaları ile birlikte inşallah dünyada tüm insanlık olarak özellikle de bu özel ve güzel kardeşlerimizde mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatlarını idame edeceklerdir" diye belirtti.Cenab-ı Allah'ın her insanı kendine münhasır yarattığını dile getiren Başkan Özgökçe, "Kesinlikle yaratılışta hiçbir eksiklik ve kusur söz konusu değildir. Eğer biri bu fani dünyada gözüyle göremiyorsa, biz bilir ve inanırız ki Rabb'im ona mukabil çok daha güzellikler, çok daha üstün yetenekleri vermiştir. Örneğin Kur'an-ı Kerim'i şu anda çok güzel ve iyi okuyan görme engelli hafızların sayısı azımsanmayacak kadardır. Demek ki bu bir eksiklik değil, mühim olan Cenab-ı Allah'ın verdiği diğer mükemmel özellikleri, güzellikleri, ulvi latifeleri, duyguları ortaya çıkarmak ve hayata geçirebilmektir. Ayrıca Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'nda gördük ki, Türkiye bir penaltıda dünya şampiyonluğunu kaybettik. Yoksa biz dünya şampiyonu olurduk. Demek ki engel bedensel, görsel, fiziksel değildir. Engel sadece bakış açısındadır, engel sadece güzel hissetmeyen ve güzel görmeyen gönüllerdedir" şeklinde konuştu.3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama etkinlikleri, engelli ve aileleri onuruna verilen öğlen yemeğinin ardında özel eğitim okullarında öğrenim gören özel eğitimli öğrencilerin şiir, şarkı, türkü, tiyatro gösterisi ile son buldu.Kutlama etkinliklerine Tuşba Belediye Başkan Doç. Dr. Fevzi Özgökçe'nin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların il ve ilçe müdürleri, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Müğdat Günini, askeri erkan, STK'lar ile çok sayıda engelli ve ailesi katıldı. - VAN