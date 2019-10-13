Van'da 3 boyutlu hologram cihazı üretti, ihraç etmek istiyor

Van İş Geliştirme Merkezi'nde (İŞGEM) faaliyet gösteren bir firma tarafından 3 boyutlu hologram cihazı üretildi. Kamu sektörü ve özel sektörde tanıtım ve eğitim için kullanılabilen cihazın şimdilerde seri üretimine geçildi. Firma sahibi İranlı Elektrik Elektronik Mühendisi Rouzbeh Jafari, İstanbul ve Ankara gibi illerle çalışıyoruz. Amacımız bu cihazı daha da geliştirip Avrupa'ya, dünyaya ihraç etmek dedi.

Van'da, İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 30 firmaya yenilerinin eklenmesi için 'AB katılım öncesi mali yardım aracı' projesi kapsamında, 2016'da 9 milyon 200 bin Euro'luk 'Van İŞGEM büyüyor' projesi hayata geçirildi. Projeyle yeni 30 modern iş yeri yapıldı. Van İŞGEM'de, özellikle yabancı girişimciler rağbet göstermeye başladı. Bu girişimcilerden İranlı Rouzbeh Jafari tarafından 3 boyutlu hologram cihazı üretildi. Bir yıllık altyapı çalışmalarının ardından cihaz, seri olarak üretilmeye başlandı.

Elektrik Elektronik Mühendisi Jafari, Bu cihazı çok farklı yerlerde kullanabiliriz. En çok tanıtımda, müzelerde ve eğitim sektörleri gibi yerlerde kullanılabiliyor. Dünyada kullanılan bir cihazdır. Fakat biz bunu akıllı olarak cep telefonuna bağlantı yaparak bazı hizmetleri de müşterilere verebiliyoruz. Bu cihaza yeni bir şey kurduk. Farklı kataloglar veya bilgiler yüklenip, buradan vatandaşlar indirebilirler. Yaklaşık bir yıldır bunun üzerinde çalışıyoruz ve çalışmalarımız tamamlandı. Artık seri üretime geçtik. İstanbul ve Ankara gibi illerle çalışıyoruz. Türkiye, bu cihazı ithal ediyor. Avrupa'dan gelen cihazların maliyetleri çok yüksek. Biz maliyeti çok aza indiriyoruz. Biz sipariş verenler için tam da onların istediği şekilde yapıyoruz. Şu anda kozmetik, inşaat sektörü, devlet kurumları için yapıyoruz. Amacımız bu cihazı daha da geliştirip Avrupa'ya, dünyaya ihraç etmek diye konuştu.

Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik ise geçen yıldan itibaren kriterlerini değiştirdiklerini ve artık Van İŞGEM'da sıradan üretimlerin yerine yenilikçi, inovatif, teknolojik üretim yapan, katma değeri yüksek ürün ve ihracat değeri yüksek olan girişimlere yer vermeye karar verdiklerini söyledi. Gedik, Bu çerçevede yeni aldığımız girişimcilerimizin ürettiği bir ürün hologram cihazı. Hologram cihazı aslında son yıllarda Avrupa'da çok yaygın kullanılıyor. Fakat ülkemizde ithal olarak giriyor. Bu yabancı girişimcimiz Türkiye'de Van'da ilk kez yerli ve milli imkanlarla seri üretime geçti. Bir yıldır bunun çalışmaları devam ediyordu. Bir aydır da bu ürünün üretimine ve pazarlamasına başladık. Van'dan bu tarz yenilikçi, inovatif, teknolojik ürünlerin çıkması bizleri de gururlandırıyor. Van İŞGEM olarak artık hedefimiz, katma değeri yüksek yenilikçi ürünlerle ülkemize bu anlamda hizmet vermek dedi.

Kaynak: DHA