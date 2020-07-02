Van'da 3 kilo 178 gram eroin ele geçirildi

Van'da bir tırda 3 kilo 178 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

02.07.2020 09:38 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:43
Van'da bir tırda 3 kilo 178 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gevaş ilçesi çıkışında oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Narkotik köpeği "Zeyna" ve "Zeus"un da kullanıldığı aramada, tırın kupasında şapka diye tabir edilen kısma gizlenmiş 6 paket halinde 3 kilo 178 gram eroin, bir miktar uyarıcı madde, 21 sentetik hap ve bir miktar para bulundu.
Gözaltına alınan sürücü T.U, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Van’da 3 kilo 178 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Narkotik, Van, 3. Sayfa, Güncel, Haber
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