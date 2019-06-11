Van'da 3 yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

VAN'ın Gevaş
ilçesinde otobüslerde yapılan uyuşturucu kontrollerinde 3 şüpheli gözaltına alındı. Yolcuların üst aramasında 130 gram metamfetamin, 42 gram esrar ve 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Yoldöndü Jandarma
Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Tatvan
karayolu üzerinde devam eden denetimler kapsamında 3 yolcu otobüsünde arama yapıldı. Denetimde şüpheli 3 yolcu üzerinde yapılan üst aramasında 130 gram metamfetamin, 42 gram esrar ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı çıktı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
- Van
Kaynak: DHA
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