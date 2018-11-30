Van'da 300 Hektar Alan Daha Sulama Kanalı ile Buluştu

30 Kasım 2018 Cuma 15:57



30 Kasım 2018 Cuma 15:57

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen 'arazi sulama kanalı' projeleri bir bir hayata geçiriliyor.Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ilçelerin kırsal mahallelerinde çiftçilerin faaliyetlerini geliştirmesi amacıyla yürütülen projeler vatandaşların yüzünü güldürüyor. Arazilerin sulanması ve hayvanların su ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında tüm kırsal mahallelerde modern sulama kanalları inşa eden Van Büyükşehir Belediyesi, son olarak İpekyolu ilçesi Ağzıkara ve Saray ilçesi Mahmudiye mahallelerini de hizmetleriyle buluşturdu.Ağzıkara Mahallesi'nde yaklaşık bin metre uzunluğunda, üzerinde geçişlerin yapılabileceği bentlerin yer aldığı sulama kanalını tamamlayan Van Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile 100 hektar alanın sulanmasını sağladı. Ayrıca uzun bir süredir arazi sulamada büyük sorunlar yaşayan Mahmudili vatandaşlar, mahallelerinde yapımı tamamlanan 7 bin 500 metre uzunluğunda ve 200 hektar alanın sulanacağı sulama kanalı ile rahata kavuştu.Ayrıca, belediye ekipleri tarafından mahallede sık sık yaşanan sel sularına bağlı taşkınlara karşı da, sulama kanalı üzerine 200 metre koruma duvarı yapıldı.Kırsal mahallelerde ihtiyaçlara yönelik projelerin devam edeceğini ifade eden Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, yapılan hizmetlerin çiftçilere hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. - VAN