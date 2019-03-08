Van'da 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van
'ın Gürpınar
ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gürpınar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Van- Hakkari
kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu.
Araçtaki 30 Afganistan
ve 2 Bangladeş
uyruklunun, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Gözaltına alınan sürücü F.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Kaynak: AA