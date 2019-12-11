Haberler » Güncel » Van'da 32 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı - Haber

Van'da 32 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı

Van'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 32 yerleşim birinin yolu açıldı.

11.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:22Van'da 32 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı
'da kar ve tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 32 yerleşim birinin yolu açıldı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olan kar nedeniyle kapanan 33 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütüldü.
Kapalı 32 mahalle yolunda ulaşım sağlandı, ilçesinde ulaşımın sağlanamadığı bir mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü de bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmininde bulundu.
Yapılan açıklamaya göre, gece ile sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin beklendiği bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van ve Hakkari'de 4, Bitlis'de 1 ve Muş'ta 5 derece olması bekleniyor.

Bahçesaray, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:34 ADALAR FAYTON RAPORUNUN SONUCUNU BEKLİYOR - Haber
11:34 Malkara'da "sürü yönetimi elemanı kursu" açıldı - Haber
11:34 Hem muhtar hem antrenör - Haber
11:30 İstanbul'da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor - Haber
11:29 Başkan Çerçioğlu, "Amatör denizciliğe önem veriyoruz" - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
10:11 Kepçeyle "akrobatik" hareketler yapan operatöre ceza - Haber
09:37 Son dakika: Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı - Haber
11.12.2019 11:37:23