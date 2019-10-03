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Van'da 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi

Van'da 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildiVAN - Van'ın Edremit ilçesindeki bir ikamet ve müştemilatıyla kamyonette yapılan aramada 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.

03.10.2019 09:40
Van'da 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi
VAN - Van'ın Edremit ilçesindeki bir ikamet ve müştemilatıyla kamyonette yapılan aramada 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi Göl Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve müştemilatıyla birlikte 63 plaka sayılı kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Lisa'nın da katıldığı detaylı aramada, ikametin müştemilatında bulunan samanlıkta, saman çuvallarının arasına ve aracın yakıt deposuna zulalanmış vaziyette 643 paket halinde toplam 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak A.D., E.D., H.D., T.D., F.D. ve V.D. isimli 6 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.
Van'da 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi

Narkotik, Edremit, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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