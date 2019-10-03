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Van'da 331 kilo uyuşturucuyu narkotik köpeği Lisa buldu

Van'ın Edremit ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis ekipleri, 331 kilo 160 gram eroini ele geçirdi. Kilolarca uyuşturucuyu ise narkotik köpeği Lisa buldu.

03.10.2019 08:54

Uyuşturucu operasyonuna katılan narkotik köpeği Lisa başarılı bir operasyona imza attı. Operasyonda kullanılan köpek 331 kilo 160 gram eroini yakaladı.

UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

LİSA'DAN KAÇMADI

Ekipler, ev, müştemilatı ve kamyonette arama yaptı. Narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada, müştemilatta çuvallar içerisine ve kamyonetin yakıt deposuna gizlenmiş 643 paket halinde 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliler A.D, E.D, H.D, T.D, F.D ve V.D. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Van'da 331 kilo uyuşturucuyu narkotik köpeği Lisa buldu

Edremit, Van, Güncel

Kaynak: AA

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