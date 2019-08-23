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Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi 2019 yılı başından itibaren ele geçirilen eroin miktarı ise 4 tonu bulduVAN - Van'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

23.08.2019 10:09
Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi
Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi
2019 yılı başından itibaren ele geçirilen eroin miktarı ise 4 tonu buldu
VAN - Van'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir minibüste 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Hakkari - Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Minibüste, narkotik madde arama köpeği Şila'nin da katılımıyla yapılan aramada; bagaj kısmında bulunan çuvallar içerisine zulalanmış vaziyette 342 kilo 700 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü D.B. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2019 yılı başından itibaren yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda yaklaşık 4 ton eroin ele geçirildiği bildirildi.
Van'da 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Narkotik, Polis, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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